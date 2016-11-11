Приветствую вас, дамы и господа! Если вам необходим счетчик просмотров страниц и постов/статей WordPress вы можете воспользоваться плагинами Page View Count или WP-PostViews, однако им есть довольно хорошая альтернатива. С ними я сегодня вас и познакомлю. Выводить количество просмотров ваших статей на сайте/блоге WP можно с помощью модуля Post Views Counter (счетчик просмотров статей) и совсем нового - Pageviews (просмотры страниц).
Представляю вам два отличных плагина для отображения на сайте счетчика количества просмотров статей, из которых вы сможете выбрать подходящий для себя и своего веб-ресурса.
Post Views Counter: Счетчик просмотров страниц/статей для WordPress
Счетчик просмотров сообщений отображает на сайте сколько раз просмотрели ту или иную вашу запись/страницу. После стандартной установки и активации плагина вы можете настроить Post Views Counter под свои предпочтения. В настройках всего две вкладки. Общие и Отображение счётчика: Первую вкладку я пропущу, а остановлюсь чуть подробнее на вкладке отображение:
Плагин не поддерживает русский язык, но .pot файл для перевода включен. Можно для перевода воспользоваться программой Poedit или плагином Codestyling Localization. Хотя и перевод вашего браузера тоже подойдёт.
Здесь, в общих настройках, вам нужно написать свой текст - например, статью прочитали, просмотров или другой; где отображать счетчик: на страницах или сообщениях, или там и там; выбрать от каких пользователей учитывать просмотры; указать из выпадающего списка, где будет располагаться счетчик: автоматически выводить после статьи (по умолчанию), перед сообщением или вставить в нужное вам место (файл Отдельная запись single.php и Отдельная страница page.php) ручным способом при помощи функции <?php echo do_shortcode('[p-views]'); ?>. Куда вставите, там и будет отображаться ваш счетчик.
Обратите внимание, у вас есть возможность вывести счётчик с иконкой (по умолчанию график - dashicons-chart-bar) без текста или просто текст без иконки, а также и то и другое вместе:
И самое интересное, то что можно выбрать любую иконку для своего счётчика, нажав ссылку Dashicons (официальные значки/иконки для WordPress):
После нажатие на выбранный значок появится его название, например вид популярного глаза - dashicons-visibility:
Копируете название и вставляете его в соответствующее поле в настройках плагина (смотрите скриншот выше), сохраняете изменения и опля, смотрим результат:
И так, друзья, с этим плагином разобрались, теперь можно переходить к почти новому плагину и как считает Gennady Kovshenin (Геннадий Ковшенин), что plugins Pageviews один из лучших.
Счетчик просмотров страниц и постов/статьи. Плагин Pageviews
Простой и легкий счетчик просмотров страниц для WordPress. Плагин без настроек, он по умолчанию выводит счетчик количества просмотров статьи после сообщения:
Но так, как это не всех устраивает, то создатели плагина добавили несколько полезных функций, чтобы владельцу сайта было легко разместить счетчик там, где ему нужно.
Для этого, необходимо вставить в файле Функции темы functions.php вашей темы такой код (будьте осторожны, сделайте резервную копию файла), в самом низу, после закрывающего символа ?>:
add_action( 'after_setup_theme', function() { add_theme_support( 'pageviews' ); });
Это отключит стандартный функционал вывода счетчика в конце каждой статьи. Добавить счетчик в произвольное место можно при помощи события в любом шаблоне вашей темы (файл Одна запись single.php):
Читали: <?php do_action( 'pageviews' ); ?>
Например так:
Почему, по мнению авторов данного плагина, нужно использовать именно это счётчик на своём сайте? Давайте дадим слово разработчикам Pageviews:
Плагин Pageviews основан на JavaScript, поддерживает все плагины кэширования и эффективно работает даже на сайтах с высокой посещаемостью. Большинство из существующих плагинов, как и многие сторонние инструменты аналитики, выполняют AJAX запрос для увеличения счетчика просмотров. Это вполне логично, но проблема в том, что эти плагины не учитывают то, что для такого запроса в WordPress требуется загрузить все окружение ядра WordPress, тему, и все активные плагины. В зависимости от конфигурации, время отклика такого запроса может достигать одной секунды и более, и при большом их количестве вовсе повесить сервер.
Pageviews лишь выводит асинхронный JavaScript код в требуемых местах, для подсчета и вывода количества просмотров. Весь подсчет происходит на стороннем микросервисе, и ни каким образом не нагружает сам сайт. Этот сторонний сервис написан и оптимизирован специально для подсчета посетителей, и по словам разработчиков вся архитектура способна выдерживать миллионы запросов в сутки.
Установить плагин можно стандартным способом из вашей админпанели WordPress раздел: Плагины - Добавить новый. Устанавливаете, активируете и всё. Если захотите установить отображение счетчика в нужном вам месте используйте инструкцию выше.
Вот пожалуй и всё на сегодня. Больше не смею вас задерживать, дорогие товарищи. До новых встреч. Пока, пока.
Спасибо сайт сделала, но он пока не открывается, видимо нужно время для установки, а вот на плагине со счетчиком мои куриные мозги поплыли)) никак не могу воткнуться
Да, нужно время, около суток, потом сайт будет открываться. Если сайт новый, вам нужно наполнять его статьями и только потом думать о счётчике. 🙂
Спасибо за статью. Воспользовалась. Все получилось. Глазик на месте. Мне нравится.
А у Вас что за красота стоит?
немного не понятно как на все сразу поставить глаз вместо черточек в Плагине Pageviews
Вместо — Читали: — добавить нужную иконку.
Статья очень помогла! 5+
Стас, чтобы изменить иконку около количества просмотров, нужно:
http://joxi.ru/v29dePdS3M3Vlm http://joxi.ru/D2PVRYVIpgpQ3r
1. Выбрать иконку вот тут: https://developer.wordpress.org/resource/dashicons/#admin-appearance и скопировать его название
2. Вставить скопированное название в настройках плагина в разделе «Display»
У меня стоит «глаз» 🙂
нужно заменить на
чтобы нормально работало. Плагин обновился немного
А как отключить публичный вывод в посте? Убрала все галочки, но у меня не работает отключение, хоть весь плагин удаляй, но жалко, он в админке по каждой странице подсчет показывает…
Какой именно плагин?
Спасибо большое, PVK — это абсолютно лучший счетчик, который я видел
Здравствуй. У меня стоит плагин популярных записей WP Popular Post. Данные о просмотрах отображаются в сайдбаре. После активации плагина Webcrafic Clearfy плагин WPPP перестает учитывать посещения.
Не знаешь, чем можно заменить, но чтобы сохранить кол-во отображаемых просмотров в сайдбаре. И в общей стате.
Привет! Заменить что? Clearfy или WP Popular Post?
Заменить WP Popular Post.
Попробуй плагин Top 10 — Popular posts plugin for WordPress или WordPress Popular Posts (я у себя такой использую), или введите в поиск по плагинам метку popular posts и выбирайте.
А POST VIEWS можно заменить на русский ПРОСМОТР СООБЩЕНИЙ?
И можно ли поставить счетчик этот вверху статьи?
Видимо вы не внимательно читали. Можно вставить счётчик в начале статьи и текст заменить на свой.