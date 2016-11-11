(Последнее обновление: 18.11.2018)

Приветствую вас, дамы и господа! Если вам необходим счетчик просмотров страниц и постов/статей WordPress вы можете воспользоваться плагинами Page View Count или WP-PostViews, однако им есть довольно хорошая альтернатива. С ними я сегодня вас и познакомлю. Выводить количество просмотров ваших статей на сайте/блоге WP можно с помощью модуля Post Views Counter (счетчик просмотров статей) и совсем нового - Pageviews (просмотры страниц).

Представляю вам два отличных плагина для отображения на сайте счетчика количества просмотров статей, из которых вы сможете выбрать подходящий для себя и своего веб-ресурса.

Post Views Counter: Счетчик просмотров страниц/статей для WordPress

Счетчик просмотров сообщений отображает на сайте сколько раз просмотрели ту или иную вашу запись/страницу. После стандартной установки и активации плагина вы можете настроить Post Views Counter под свои предпочтения. В настройках всего две вкладки. Общие и Отображение счётчика: Первую вкладку я пропущу, а остановлюсь чуть подробнее на вкладке отображение:

Плагин не поддерживает русский язык, но .pot файл для перевода включен. Можно для перевода воспользоваться программой Poedit или плагином Codestyling Localization. Хотя и перевод вашего браузера тоже подойдёт.

Здесь, в общих настройках, вам нужно написать свой текст - например, статью прочитали, просмотров или другой; где отображать счетчик: на страницах или сообщениях, или там и там; выбрать от каких пользователей учитывать просмотры; указать из выпадающего списка, где будет располагаться счетчик: автоматически выводить после статьи (по умолчанию), перед сообщением или вставить в нужное вам место (файл Отдельная запись single.php и Отдельная страница page.php) ручным способом при помощи функции <?php echo do_shortcode('[p-views]'); ?>. Куда вставите, там и будет отображаться ваш счетчик.

Обратите внимание, у вас есть возможность вывести счётчик с иконкой (по умолчанию график - dashicons-chart-bar) без текста или просто текст без иконки, а также и то и другое вместе:

И самое интересное, то что можно выбрать любую иконку для своего счётчика, нажав ссылку Dashicons (официальные значки/иконки для WordPress):

После нажатие на выбранный значок появится его название, например вид популярного глаза - dashicons-visibility:

Копируете название и вставляете его в соответствующее поле в настройках плагина (смотрите скриншот выше), сохраняете изменения и опля, смотрим результат:

И так, друзья, с этим плагином разобрались, теперь можно переходить к почти новому плагину и как считает Gennady Kovshenin (Геннадий Ковшенин), что plugins Pageviews один из лучших.

Счетчик просмотров страниц и постов/статьи. Плагин Pageviews

Простой и легкий счетчик просмотров страниц для WordPress. Плагин без настроек, он по умолчанию выводит счетчик количества просмотров статьи после сообщения:

Но так, как это не всех устраивает, то создатели плагина добавили несколько полезных функций, чтобы владельцу сайта было легко разместить счетчик там, где ему нужно.

Для этого, необходимо вставить в файле Функции темы functions.php вашей темы такой код (будьте осторожны, сделайте резервную копию файла), в самом низу, после закрывающего символа ?>:

add_action( 'after_setup_theme', function() { add_theme_support( 'pageviews' ); });

Это отключит стандартный функционал вывода счетчика в конце каждой статьи. Добавить счетчик в произвольное место можно при помощи события в любом шаблоне вашей темы (файл Одна запись single.php):

Читали: <?php do_action( 'pageviews' ); ?>

Например так:

Почему, по мнению авторов данного плагина, нужно использовать именно это счётчик на своём сайте? Давайте дадим слово разработчикам Pageviews:

Плагин Pageviews основан на JavaScript, поддерживает все плагины кэширования и эффективно работает даже на сайтах с высокой посещаемостью. Большинство из существующих плагинов, как и многие сторонние инструменты аналитики, выполняют AJAX запрос для увеличения счетчика просмотров. Это вполне логично, но проблема в том, что эти плагины не учитывают то, что для такого запроса в WordPress требуется загрузить все окружение ядра WordPress, тему, и все активные плагины. В зависимости от конфигурации, время отклика такого запроса может достигать одной секунды и более, и при большом их количестве вовсе повесить сервер. Pageviews лишь выводит асинхронный JavaScript код в требуемых местах, для подсчета и вывода количества просмотров. Весь подсчет происходит на стороннем микросервисе, и ни каким образом не нагружает сам сайт. Этот сторонний сервис написан и оптимизирован специально для подсчета посетителей, и по словам разработчиков вся архитектура способна выдерживать миллионы запросов в сутки.

Установить плагин можно стандартным способом из вашей админпанели WordPress раздел: Плагины - Добавить новый. Устанавливаете, активируете и всё. Если захотите установить отображение счетчика в нужном вам месте используйте инструкцию выше.

Вот пожалуй и всё на сегодня. Больше не смею вас задерживать, дорогие товарищи. До новых встреч. Пока, пока.