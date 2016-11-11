(Последнее обновление: 18.11.2018)

Приветствую вас, дамы и господа! Если вам необходим счетчик просмотров страниц и постов/статей WordPress  вы можете воспользоваться плагинами Page View Count или WP-PostViews, однако им есть довольно хорошая альтернатива. С ними я сегодня вас и познакомлю. Выводить количество просмотров ваших статей на сайте/блоге WP можно с помощью модуля Post Views Counter (счетчик просмотров статей) и совсем нового - Pageviews (просмотры страниц).

Счетчик просмотров страниц

Счетчик просмотров страниц для WordPress

Представляю вам два отличных плагина для отображения на сайте счетчика количества просмотров статей, из которых вы сможете выбрать подходящий для себя и своего веб-ресурса.

Post Views Counter: Счетчик просмотров страниц/статей для WordPress

Плагин для WordPress

Счетчик просмотров страниц плагин для WordPress

Счетчик просмотров сообщений отображает на сайте сколько раз просмотрели ту или иную вашу запись/страницу. После стандартной установки и активации плагина вы можете настроить Post Views Counter под свои предпочтения. В настройках всего две вкладки. Общие и Отображение счётчика: Первую вкладку я пропущу, а остановлюсь чуть подробнее на вкладке отображение:

Настройки Post Views Counter

Общие настройки плагина просмотров страниц

Плагин не поддерживает русский язык, но .pot файл для перевода включен. Можно для перевода воспользоваться программой Poedit или плагином Codestyling Localization. Хотя и перевод вашего браузера тоже подойдёт. 

Здесь, в общих настройках, вам нужно написать свой текст - например, статью прочитали, просмотров или другой; где отображать счетчик: на страницах или сообщениях, или там и там; выбрать от каких пользователей учитывать просмотры; указать из выпадающего списка, где будет располагаться счетчик: автоматически выводить после статьи (по умолчанию), перед сообщением или вставить в нужное вам место (файл Отдельная запись single.php и Отдельная страница page.php) ручным способом при помощи функции <?php echo do_shortcode('[p-views]'); ?>. Куда вставите, там и будет отображаться ваш счетчик.

Обратите внимание, у вас есть возможность вывести счётчик с иконкой (по умолчанию график - dashicons-chart-bar) без текста или просто текст без иконки, а также и то и другое вместе:

Счетчик просмотров

Счетчик просмотров после статьи, с иконкой и текстом

И самое интересное, то что можно выбрать любую иконку для своего счётчика, нажав ссылку Dashicons (официальные значки/иконки для WordPress):

Значок в виде глаза

Выбрать значок в виде глаза для счетчика просмотров

После нажатие на выбранный значок появится его название, например вид популярного глаза - dashicons-visibility:

Значок в виде глаза

Значок в виде глаза: dashicons-visibility

Копируете название и вставляете его в соответствующее поле в настройках плагина (смотрите скриншот выше), сохраняете изменения  и опля, смотрим результат:

Счетчик просмотров с иконкой

Счетчик просмотров с иконкой в виде глаза

И так, друзья, с этим плагином разобрались, теперь можно переходить к почти новому плагину и как считает Gennady Kovshenin (Геннадий Ковшенин), что plugins Pageviews один из лучших.

Счетчик просмотров страниц и постов/статьи. Плагин Pageviews

Плагин Pageviews

Счетчик просмотров страниц и постов/статьи. Плагин Pageviews

Простой и легкий счетчик просмотров страниц для WordPress. Плагин без настроек, он по умолчанию выводит счетчик количества просмотров статьи после сообщения:

Счетчик просмотров

Счетчик просмотров после статьи

Но так, как это не всех устраивает, то создатели плагина добавили несколько полезных функций, чтобы владельцу сайта было легко разместить счетчик там, где ему нужно.

Для этого, необходимо вставить в файле Функции темы functions.php вашей темы такой код (будьте осторожны, сделайте резервную копию файла), в самом низу, после закрывающего символа ?>:

add_action( 'after_setup_theme', function() {
    add_theme_support( 'pageviews' );
});

Это отключит стандартный функционал вывода счетчика в конце каждой статьи. Добавить счетчик в произвольное место можно при помощи события в любом шаблоне вашей темы (файл Одна запись single.php):

Читали: <?php do_action( 'pageviews' ); ?>

Например так:

Счетчик просмотров статьи

Простая замена для WP-PostViews и других популярных плагинов с наследственными стилями

Почему, по мнению авторов данного плагина, нужно использовать именно это счётчик на своём сайте? Давайте дадим слово разработчикам Pageviews:

Плагин Pageviews основан на JavaScript, поддерживает все плагины кэширования и эффективно работает даже на сайтах с высокой посещаемостью. Большинство из существующих плагинов, как и многие сторонние инструменты аналитики, выполняют AJAX запрос для увеличения счетчика просмотров. Это вполне логично, но проблема в том, что эти плагины не учитывают то, что для такого запроса в WordPress требуется загрузить все окружение ядра WordPress, тему, и все активные плагины. В зависимости от конфигурации, время отклика такого запроса может достигать одной секунды и более, и при большом их количестве вовсе повесить сервер.

Pageviews лишь выводит асинхронный JavaScript код в требуемых местах, для подсчета и вывода количества просмотров. Весь подсчет происходит на стороннем микросервисе, и ни каким образом не нагружает сам сайт. Этот сторонний сервис написан и оптимизирован специально для подсчета посетителей, и по словам разработчиков вся архитектура способна выдерживать миллионы запросов в сутки.

Установить плагин можно стандартным способом из вашей админпанели WordPress раздел: Плагины - Добавить новый. Устанавливаете, активируете и всё. Если захотите установить отображение счетчика в нужном вам месте используйте инструкцию выше.

Вот пожалуй и всё на сегодня. Больше не смею вас задерживать, дорогие товарищи. До новых встреч. Пока, пока.